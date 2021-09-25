РКН потребовал от красноярского местного СМИ удалить с сайта информацию о дефиците продуктов на севере региона

Власти проблему не отрицали.

В письме, которое поступило в редакцию интернет – издания «Красноярск – онлайн» сказано, что информация о перебоях с поставкой продуктов в магазины села Хатанга не соответствует действительности и может нанести вред жизни и здоровью граждан. Видео, к которому у Роскомнадзора возникли претензии, опубликовал местный депутат Михаил Иваницкий еще в августе. В частности, он на фоне пустых полок рассказал, что уже месяц в магазинах невозможно купить мясо, колбасу, кисломолочную продукцию и свежие овощи. В ассортименте были только хлеб, сухарики и сладости. В ответ на это исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту сообщила, что о проблеме знает, она сезонная. Дело в том, что основные пароходы с провиантом приходят во второй половине августа. А самолет, на котором должны были довозить питание, сломан. Спустя три дня власти сообщили, что двумя военно-транспортными самолетами Ил-76 в село доставлено 40 тонн различных грузов. В это же время к автору видео пришла полиция и потребовала написать объяснительную по поводу ролика.

О проблеме нехватки продуктов говорили и местные жители. В частности, они утверждали, что немногочисленные рейсы, которые летят в край, переполнены туристами и в них не остается места для коммерческого багажа.