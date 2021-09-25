Техническая группа, собранная для проверки ЭГ, в понедельник представит подробный доклад с анализом процедуры

Техническая группа, собранная для проверки прошедшего в Москве электронного голосования, в понедельник представит подробный доклад с анализом процедуры. Пока специалисты не выявили намеренных нарушений и фальсификаций, об этом «Эху» рассказал глава общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц, возглавляющий группу общественного аудита. Он подчеркнул, что у электронного голосования есть масса особенностей в толковании и расшифровке графиков, поэтому группа готовит отчет в максимально доступной для понимания форме. Движение «Голос» признано российскими властями иноагентом.

Тему электронного голосования поднял сегодня в ходе встречи с с руководством партий, прошедших в Госдуму, президент Владимир Путин. Он отметил, что технический прогресс, невозможно остановить, важно контролировать качество его проведения.

Лидер «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с главой государства насчет логичности и неотвратимости перехода всеобщего голосования в электронный формат. Медведев выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся отработать наилучшие подходы к процедуре электронного голосования.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал трехдневное и дистанционное электронное голосование, заметив, что в Германии от него отказались.