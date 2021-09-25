РФ не планирует вмешиваться в ситуацию с созданием альянса по безопасности между США, Австралией и Великобританией

Россия не планирует вмешиваться в ситуацию с созданием альянса по безопасности между США, Австралией и Великобританией. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лавров добавил, что планы Австралии по строительству атомных подводных лодок нуждаются в экспертизе Международного агентства по атомной энергии.