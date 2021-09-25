Глава Чечни Рамзан Кадыров со смехом огласил результаты выборов в республике

«Единая Россия» там получила 96%, а КПРФ — 0,75, ЛДПР вообще ниже этого», — сказал Кадыров в ходе видеовстречи с президентом Владимиром Путиным. По словам чеченского лидера, это большой результат, который все вместе проделали за эти годы.

На этой же встрече лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал КПРФ «подыгрывающей» партией. По его словам, стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с «пятой колонной», а через нее с антироссийскими зарубежными центрами. Путин в свою очередь поздравил лидеров партий с победой. По словам главы государства, выборы прошли открыто и законно. При этом явка избирателей была высокой.