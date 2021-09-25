Главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Сыгравшая в картине Ольга Бодрова, дочь режиссера Сергея Бодрова-младшего, награждена за лучшую женскую роль. Драма повествует о том, как юноша и девушка живут в лесу, их мучают ночные кошмары. Однажды они встречают супружескую пару и понимают, что те похожи на них самих.

Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за работу в фильме «Подельники» Евгения Григорьева. Лучшим режиссером назван Владимир Мункуев за фильм «Нуучча». Обладателями награды за лучший сценарий стали Алексей Чупов и Наталья Меркулова за фильм «Капитан Волконогов бежал». Эта картина получила и приз зрительских симпатий. Драма «Общага» Романа Васьянова признана лучшим дебютом.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи. Второй год он проводится в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. За семь дней конкурсных показов жюри во главе с актрисой Чулпан Хаматовой оценили 15 фильмов. Сегодня состоялась церемония награждения.