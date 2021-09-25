Драма «Море волнуется раз» Николая Хомерики получила главный приз фестиваля «Кинотавр». Сыгравшая в картине Ольга Бодрова, дочь режиссера Сергея Бодрова-младшего, награждена за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за работу в фильме «Подельники» Евгения Григорьева. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал Владимир Мункуев за фильм «Нуучча».

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи. Второй год – в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Сегодня состоялась церемония награждения.