Протестующие племена в Судане перекрыли единственный нефтепровод, который соединяет столицу страны с городом Хайя

Протестующие племена в Судане перекрыли единственный нефтепровод, который соединяет столицу страны Хартум с городом Хайя. Также блокирован аэропорт Кассала. Помимо этого, в течение девяти дней они блокируют все порты Красного моря и главную дорогу между Хартумом и Порт-Суданом, пишет агентство Anadolu со ссылкой на Верховный совет племен восточного Судана. Его глава пригрозил и другими мерами по эскалации, в числе которых отключение интернета и связи. Племена считают, что их интересы не учли в мирном соглашении, которое в октябре прошлого года было ратифицировано правительством страны и группировками в ряде районов.

В начале этой недели военные в Судане попытались совершить переворот. Однако власти заявили, что взяли контроль над ситуацией, а всех участников попытки переворота арестовали.