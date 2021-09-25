Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом посетовал, что строительство нового здания для парламентариев затянулось. Он недоволен тем, что ранее здание, где сейчас заседают парламентарии, предназначалось для уборщиц и вахтеров Госплана.
2021-09-25T20:33:48+03:00
2021-09-25T20:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 25 сентября 2021
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