Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом посетовал, что строительство нового здания для парламентариев затянулось. Он недоволен тем, что ранее здание, где сейчас заседают парламентарии, предназначалось для уборщиц и вахтеров Госплана.