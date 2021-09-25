За сутки перед акцией КПРФ в Москве были задержаны около 60 сторонников партии. В их числе депутаты Мосгордумы и кандидаты в депутаты Госдумы. Кроме того, со вчерашнего дня полиция дежурит возле московского Горкома КПРФ и выхода из Мосгордумы. Из-за этого ряд коммунистов не смогли покинуть здания и там ночевали.

Сегодня Симоновский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову. На него составили протокол об организации несогласованного митинга. Поводом стала публикация в соцсетях информации о сегодняшней встрече с депутатами от КПРФ.