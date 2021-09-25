Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов на данном этапе никем не ставится. По его словам, Россия будет исходить ровно из этого принципа, если и когда получит запрос на назначение нового посла. Об этом министр сказал на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Он отметил, что Совбез ООН не обсуждал вопрос снятия или смягчения санкций против движения «Талибан», но добавил, что ограничительные меры не мешают контактам России с

талибами.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка.