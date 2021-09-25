Испанский 15-летний мотогонщик Деан Берта Виньялес погиб на соревнованиях

Авария произошла в первой гонке шестого этапа чемпионата мира в классе Supersport 300 в Хересе. Об этом сообщается на сайте турнира. Как сообщает Sky, испанец не справился с управлением на повороте, после чего в него врезались другие. Виньялес получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Ему немедленно оказали помощь на трассе, затем доставили в окружной медицинский центр, но спасти его жизнь не удалось. Из-за случившегося остальные субботние гонки были отменены.

Виньялес проводил дебютный сезон в Supersport 300. В общем зачете он занимал 22 место с 26 очками. Спортсмен приходится двоюродным братом Мэверику Виньялесу, который сейчас выступает в MotoGP — самом престижном соревновании по шоссейно-кольцевым мотогонкам.