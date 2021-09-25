После митинга КПРФ на Пушкинской площади десятки протестующих пошли к Госдуме

После митинга КПРФ «За честные выборы», который прошел днем на Пушкинской площади, десятки протестующих пошли к Госдуме, часть из них затем направились на Красную площадь. Некоторые скандировали «Путин — вор!» и «Свободу политзаключенным!». Одного человека задержали, сообщил телеканал «Дождь», признанный в России СМИ-иноагентом. По данным проекта «ОВД-Инфо», еще на Пушкинской задержали пятерых активистов. В целом акция прошла спокойно. Власти ее не согласовали, поэтому коммунисты ее анонсировали, как встречу депутатов с избирателями. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие порядка 400 человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на митинг не пришел. Как объяснили его соратники, он в это время участвовал во встрече президента с лидерами партий, прошедших в новую Госдуму. Зюганов в ходе этого общения не стал говорить, что коммунисты не признают результатов голосования в некоторых регионах, в том числе электронного в Москве. Он лишь раскритиковал саму систему дистанционного онлай-голосования. Лидер КПРФ также заметил, что на выборах в Германии от электронного голосования отказались.

Путин в свою очередь сказал, что технический прогресс остановить невозможно, а вопросы, возникающие при электронном голосовании, если они есть, он посоветовал решать совместно с партиями.