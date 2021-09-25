Синоптики прогнозируют волну теплой погоды в Москве на следующей неделе

Дневные температуры составят от 12 до 14 градусов. Однако бабьего лета в этом году уже ждать не стоит, сказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что «после 21 сентября, дня осеннего равноденствия, о бабьем лете говорить нельзя вообще».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что «старое» бабье лето придет в Москву 28 сентября. По его словам, прихода значительного тепла ждать не стоит, но его нехватку компенсирует обилие солнца.