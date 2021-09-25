В МЧС предложили ввести аттестацию для организаторов восхождений в горы

Об этом сказал руководитель главка ведомства по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин после гибели альпинистов на Эльбрусе. Он отметил, что популярность этой вершины в последние годы растет, туристы рискуют оказаться с проводником, у которого недостаточно опыта.

Напомню, в ходе восхождения на Эльбрус 23 сентября группа альпинистов попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. Пятерых человек нашли уже без признаков жизни, 14 удалось спасти, 11 из них госпитализированы. После этого власти Кабардино-Балкарии поручили выработать предложения по ужесточению требований к правилам восхождений в условиях высокогорья.