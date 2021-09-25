Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Сёмин подал в отставку менее чем через 2 месяца после назначения

«Это взаимное решение, провели переговоры с руководителями, приняли общее решение. «Ростову» большой удачи, было хорошее время, которое мне в целом понравилось, были какие-то успехи, неудачи, но это тренерская ситуация», — сказал Семин. «Из-за результатов или моя инициатива? Это наше общее решение. Что касается моего будущего, то сейчас очень сложно про это говорить. Сейчас нужно говорить о настоящем и сегодняшнем», — добавил Семин.