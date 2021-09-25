Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу ученых, которые исследовали коронавирус

Группа была закрыта из-за ее связи с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, приводит слова председателя комиссии Джеффри Сакса газета The Wall Street Journal. Сакс отмечает, что эта нью-йоркская НКО направляла деньги на исследование коронавируса летучих мышей в Уханьском институте вирусологии, где и произошла первая вспышка опасной инфекции. Это сотрудничество, уверен профессор, создает риск предвзятого отношения к результатам исследований, которые планировалось опубликовать в журнале Lancet.

По данным The Wall Street Journal президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак вплоть до июня этого года возглавлял рабочую группу, а часть ученых Lancet непосредственно с ним сотрудничали. Глава НКО в составе делегации ВОЗ ранее посетил Ухань. По итогам исследования Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором указала, что версия об утечке вируса из лаборатории маловероятна. Сам Питер Дасзак является противником версии искусственного создания коронавируса.

Председатель комиссии по COVID-19 журнала Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс отмечает, что работа по изучению происхождения коронавируса будет продолжена, результаты опубликуют в будущем году.