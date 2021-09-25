Более 145 тысяч иностранных студентов до сих пор не смогли вернуться на учебу в российские вузы

Это почти половина от всех обучающихся в России иностранцев. Об этом рассказали агентству РИА «Новости» в министерстве науки и высшего образования. Среди тех, кто не смог приехать к началу учебного года — 900 граждан Афганистана. Российское посольство в Кабуле, уточняет агентство, оформило свыше 500 виз на въезд учащихся в Россию. Однако они не могут прилететь, так как из-за сложной ситуации в стране авиаперелеты в Москву не осуществляются.

Минобрнауки только в конце августа разрешило иностранным студентам въезжать в Россию для продолжения обучения. Для тех, кто не сможет вернуться, пообещали организовать дистанционное обучение.