Коммунисты провели сегодня митинг «За честные выборы»

Они не признали официальных результатов голосования, которое проходило три дня с 17 до 19 сентября. В Москве сторонники КПРФ собрались на Пушкинской площади. По оценке полиции, в митинге приняли участие порядка 400 человек. Власти мероприятие не согласовали, поэтому его провели в формате встречи депутатов с избирателями.

Выступавшие на протестной акции политики значительную часть своих слов посвятили критике электронного голосования. Депутат Госдумы от компартии Алексей Куринный считает необходимым отменить дистанционный формат выборов. Он также полагает, что при сохранении электронного голосования Россия, как он выразился, потеряет «гражданское самосознание».

Свое мнение по поводу онлайн голосования высказал сегодня в беседе с руководством партий, прошедших в Госдуму, президент Владимир Путин. Он сказал, что одобряет этот формат, но готов обсуждать пути совершенствования процедуры. Путин добавил, что слышал критику электронного голосования, в том числе, от членов «Единой России», которая победила по официальным результатам выборов.