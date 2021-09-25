Впервые с середины августа в России выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Москве заразились свыше 3200 человек, в Санкт-Петербурге —1900, в Подмосковье — 1100. Пятый день число смертей от COVID-19 превышает 800: сегодня оперштаб сообщил о 822 пациентах, умерших непосредственно от коронавируса. Из них 63 — жители Москвы, 50 — Санкт-Петербурга.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых регионах начали ужесточать коронавирусные ограничения. Так, все школы Саратова с понедельника переходят на дистанционное обучения. Кроме того, в городе также закроют фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.