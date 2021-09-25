Президент России Владимир Путин рассказал, какие задачи стоят перед новой Госдумой. По его словам, нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.

На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания. По словам Путина, депутаты должны придерживаться максимально публичного и открытого стиля работы на протяжении всего периода исполнения полномочий.