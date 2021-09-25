Президент России Владимир Путин рассказал, какие задачи стоят перед новой Госдумой. По его словам, нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания. По словам Путина, депутаты должны придерживаться максимально публичного и открытого стиля работы на протяжении всего периода исполнения полномочий.
Путин рассказал, какие задачи стоят перед новой Госдумой
Президент России Владимир Путин рассказал, какие задачи стоят перед новой Госдумой. По его словам, нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.