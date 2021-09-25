После митинга КПРФ на Пушкинской площади десятки протестующих пошли к Госдуме, некоторые затем направились на Красную площадь. Там одного активиста задержали, сообщил телеканал «Дождь»*. По данным проекта «ОВД-Инфо», пятерых активистов, участвовавших в акции на Пушкинской, повезли в отделение. Власти акцию не согласовали, поэтому коммунисты решили ее провести в формате встречи депутатов с избирателями. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Протестные акции под эгидой КПРФ состоялись и в других городах России. В том числе, в Саратове.

К некоторым членам КПРФ полицейские начали приходить задолго до начала акции. Так, например, сотрудник штаба кандидата в Госдуму Никита Иноземцев рассказал, что силовики уже почти сутки дежурят под окнами его квартиры. Кроме того, правоохранители вчера появились возле здания московского горкома компартии.

«Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»