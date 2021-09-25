На юге Краснодарского края из-за непогоды затопило дороги, а на федеральную трассу обрушился камнепад

В курортных районах сегодня идет сильный ливень, который сопровождается порывами ветра до 20 м/c. Уровень воды в местных реках поднялся, подтоплено несколько участков близ Сочи. Люди активно делятся в соцсетях видео с плывущими по улицам машинами. Некоторые заезжают на возвышенности, чтобы их не унесло потоками воды.

В МЧС успокаивают, что пока эвакуация не нужна. Однако десять муниципальных образований переведены в режим повышенной готовности. Специалисты и техника на местах борются с последствиями непогоды. Так, прерванное из-за осадков движение поездов снова восстановлено, а федеральную трассу Джугба-Сочи, одну из полос которой завалило камнями после размытия грунта, открыли для движения. При этом небо над некоторыми районами все еще закрыто для полетов. Циклон начнет слабеть только к ночи. В настоящее время сохраняется риск смерчей и обвалов.



Согласно прогнозу, дожди в Сочи будут продолжаться как минимум до понедельника.