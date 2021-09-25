Китай и Канада обменялись арестованными гражданами

В КНР возвращается топ-менеджер корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Из Пекина прилетели двое подданных Канады, которых задержали вскоре после ареста Ваньчжоу канадскими властями. Об их освобождении объявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Некоторые эксперты обвинили КНР в практике использования заложников в своих интересах. В свою очередь власти Китая настаивают, что дело против Ваньчжоу было сфабриковано. Ее задержали в 2018 году по запросу США. Американские власти обвиняли топ-менеджера в нарушении режима санкций против Ирана. Накануне канадский суд принял решение освободить ее из-под домашнего ареста. Сообщалось, что она пошла на сделку с министерством юстиции США. Уже после заседания Ваньчжоу поблагодарила судей.

В результате сделки со следствием Ваньчжоу признала вину в сокрытии информации о нарушении санкций. Вашингтон в свою очередь отказался от требований выдать гражданку Китая.