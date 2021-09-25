Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами не поддержал требование отменить результаты ЭГ

Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами не поддержал требование отменить результаты электронного голосования. Ранее об этом попросили несколько членов избиркомов и наблюдателей. В эфире Эха сам Алексей Венедиктов в то же время обратил внимание на происходящее вокруг электронного голосования в период с 20 часов до 21 в минувшее воскресенье.

Венедиктов подчеркнул, что остается сторонником дальнейшего расширения практики электронного голосования. По его словам, пока ничто не убеждает в возможной фальсификации результатов по Москве.