В Русской православной церкви призвали новый состав Госдумы ужесточить законодательство о продаже оружия. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион напомнил о недавней трагедии в Пермском государственном университете.

Студент пермского университета в минувший понедельник открыл огонь в здании вуза. Он убил шестерых человек. Более сорока пострадали. Сам нападавший был тяжело ранен при задержании, сейчас находится под охраной в больнице.