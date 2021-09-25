Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

«В целом, работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал Путин в субботу на встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, сообщает «Интерфакс».
2021-09-25T18:06:05+03:00
2021-09-25T18:17:25+03:00
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18:06, 25 сентября 2021
Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин.
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