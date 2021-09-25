Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

Спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом, работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал Путин в субботу на встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, сообщает «Интерфакс».