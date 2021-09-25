В центре Москвы завершилась протестная акция КПРФ

В МВД насчитали не более 400 ее участников, в то же время, по другим оценкам, численность митинга могла превышать тысячу человек. В компартии его называли встречей с депутатами Госдумы, правда, столичные власти сочли акцию несогласованной.

Полицейское усиление на Пушкинской площади и в окрестностях было заметно еще в утренние часы. Правда, группы силовиков, как правило, были не так многочисленные. Автобусы Росгвардии и автозаки стояли в некотором отдалении от площади. Примерно за час до анонсированного начала митинга на площади начали собираться люди. Полиция призывала их соблюдать социальную дистанцию, при этом в разговорах с представителями КПРФ силовики повторяли, что акция несогласована. В ответ же коммунисты обещали, как они выражались, «не допускать провокаций» и уложиться примерно в час.

Все выступления завершились за меньшее время – примерно 50 минут. Главным в речах депутатов Госдумы от КПРФ было требование отменить результаты электронного голосования в Москве на выборах в парламент. А первый секретарь столичного горкома партии Валерий Рашкин и вовсе утверждал, что коммунисты не признают итоги выборов в Москве. В интервью «Эху» он рассказал, что подобные митинги в формате встреч с депутатами планирует устраивать каждую неделю, при этом посетовав на то, что никакой другой формат протеста, по его мнению, в России сейчас невозможен.

После окончания митинга значительная часть его участников ушла, но оставались несколько сотен человек. Тональность лозунгов сменилась: люди скандировали фразы «Россия без Путина» и «Свободу Навальному». Но при этом полицейских непосредственно на площади практически не было.

Тем временем в КПРФ утверждают, что полиция в течение суток перед акцией в центре Москвы задержала порядка 60 активистов партии. Среди них – депутаты Мосгордумы и кандидаты в депутаты Госдумы, рассказали в руководстве компартии телеканалу «Дождь». Канал российские власти считают иностранным агентом.

В нескольких регионах, как сообщается, коммунистам удалось без проблем провести свои протестные мероприятия. В частности, без происшествий прошла встреча с избирателями в Улан-Удэ. Там, по данным местного издания БайкалDaily, собрались несколько десятков человек. До этого акции заканчивались задержаниями.