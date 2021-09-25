Путин об электронном голосовании: Технический прогресс остановить невозможно

Такое мнение высказал, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов. «Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», — сказал Путин.

Сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, заявил президент РФ Владимир Путин. «По Москве это возникло не потому что есть сомнение в качестве голосования, а потому что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если, тем не менее, вопросы есть, давайте их проработаем», — сказал Путин