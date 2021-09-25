Путин: Инфляция в России выше прогноза

Инфляция в России выше прогноза, заявил президент в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Без снижения инфляции в РФ нет смысла в реализации ряда проектов, ЦБ будет вынужден увеличивать ставки, а это будет сказываться на темпах роста, — подчеркнул Путин.

Россия собирает резервы не для того, чтобы «сидеть на них и ничего не делать», но и тратить их нужно аккуратно, считает Владимир Путин. Президент отметил, что наличие «подушки безопасности» в виде резервов позволяет России оперативно реагировать на проблемы, как было в случае с пандемией.