Островное государство Вануату просит Международный суд ООН признать права на защиту от последствий изменения климата

Островное государство Вануату попросило Международный суд ООН признать права нынешнего и будущих поколений на защиту от неблагоприятных последствий изменения климата. Вануату расположено в Тихом океане. Часть островов оказались под угрозой исчезновения из-за повышения уровня моря в связи с глобальным потеплением. Хотя заключение суда не имеет обязательной юридической силы, передает агентство Reuters, эта инстанция обладает юридическим весом в случае межгосударственного спора. Кроме того, его решение может повлиять на дальнейшее развитие международного права.
2021-09-25T17:36:22+03:00
2021-09-25T17:36:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 25 сентября 2021
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