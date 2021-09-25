Островное государство Вануату просит Международный суд ООН признать права на защиту от последствий изменения климата

Островное государство Вануату попросило Международный суд ООН признать права нынешнего и будущих поколений на защиту от неблагоприятных последствий изменения климата. Вануату расположено в Тихом океане. Часть островов оказались под угрозой исчезновения из-за повышения уровня моря в связи с глобальным потеплением. Хотя заключение суда не имеет обязательной юридической силы, передает агентство Reuters, эта инстанция обладает юридическим весом в случае межгосударственного спора. Кроме того, его решение может повлиять на дальнейшее развитие международного права.