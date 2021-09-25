В России появилось сразу два новых миллиардера

Это владельцы одной из строительных компаний Павел Голубков и Михаил Кенин, передает агентство Bloomberg. Их состояния выросли благодаря буму на рынке недвижимости. Еще в июле Росстат отмечал, что цены на жилье в новостройках за год выросли на 21%. Специалисты считают, что основной причиной стала объявленная властями программа льготной ипотеки. Не так давно ее продлили до середины следующего года.
2021-09-25T17:35:10+03:00
2021-09-25T17:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 25 сентября 2021
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