В «Шереметьево» задержали правозащитницу Валентину Чупик, которая помогает мигрантам

В московском аэропорту «Шереметьево» задержали правозащитницу Валентину Чупик, которая помогает мигрантам. Ее, как пишет «Новая газета», выдворяют из России в Узбекистан, гражданкой которого Чупик является. Коллеги правозащитницы опасаются, что на родине ей грозит опасность. По ее словам, сотрудники ФСБ вручили уведомление, что ей запрещается въезд в Россию на 30 лет. По какой причине, не уточняется. Несколько часов назад она перестала выходить на связь.

Чупик много лет оказывала в России бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением силовиков и другими проблемами.