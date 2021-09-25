Московские суды назначили административные аресты 2 участникам недавней встречи депутатов от КПРФ с избирателями

Московские суды назначили сегодня административные аресты двум участникам недавней встречи депутатов от КПРФ с избирателями. Она прошла еще в понедельник, однако задержаны были активисты лишь накануне. Сергей Росс и Марк Франгулян получили, соответственно, девять и пятнадцать суток ареста. Кроме того, к десяти суткам ареста приговорен координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Его признали виновным в организации субботней встречи депутатов. Сам он обвинения отвергает. Всего, как говорят в КПРФ, за сутки до сегодняшнего мероприятия в Москве было задержано порядка шестидесяти активистов партии. Большинство из задержанных, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», вскоре были отпущены.