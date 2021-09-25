Президент Владимир Путин поставил перед новым составом Госдумы задачу вытащить значительное число россиян из бедности. В частности, повысить темпы экономики, решить проблему с уровнем доходов учителей. Президент встречается сейчас с лидерами тех партий, которые прошли в новую Думу. Он настаивает, что выборы состоялись в полном соответствии с законом. Кроме того, Путин отметил, что впервые с 1999 года в Нижнюю палату прошла пятая партия.
2021-09-25T17:33:16+03:00
2021-09-25T17:33:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909606-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 25 сентября 2021
Загрузка комментариев...