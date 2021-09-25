Немецкий телеканал ARD за два дня до выборов в Германии показал результаты «эксзитпола» или так называемых опросов на выходе с избирательных участков.

Редакция ARD сообщила в своих соцсетях, что конфуз произошел случайно. Якобы тогда проводился тест команды, отвечающей за выборы, в качестве подготовки. Он должен был проходить вне видимого вещания. Но данные о предварительных итогах выборов попали в эфир и появились в виде бегущей строки во время развлекательной телевикторины.

Согласно им, Социал-демократическая партия якобы набрала на выборах почти 23%, христианские демократы – 22%, Свободная демократическая партия – около 13%, крайне правая «Альтернатива для Германии» — 10,5%. Остальные в эфир не вошли. На чем основывали именно эти цифры, не уточняется. Однако наблюдатели заметили, что данные похожи на результаты последнего опроса. Руководство телеканала принесло всем зрителям извинения за ошибку.

Сами выборы пройдут завтра, и они определят, кто станет новым канцлером Германии.