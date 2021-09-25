Парламентские выборы проходят сегодня в Исландии

В них участвуют десять партий и только одна, согласно предвыборным опросам, рискует не пройти в законодательный орган страны. В то же время большое количество политических сил в новом созыве может затруднить формирование правящей коалиции, напоминают эксперты. В то же время они считают, что у нынешнего премьера Катрин Якобсдоттер есть все шансы сохранить пост еще на четыре года.