Парламентские выборы проходят сегодня в Исландии

В них участвуют десять партий и только одна, согласно предвыборным опросам, рискует не пройти в законодательный орган страны. В то же время большое количество политических сил в новом созыве может затруднить формирование правящей коалиции, напоминают эксперты. В то же время они считают, что у нынешнего премьера Катрин Якобсдоттер есть все шансы сохранить пост еще на четыре года.
2021-09-25T17:04:06+03:00
2021-09-25T17:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 25 сентября 2021
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