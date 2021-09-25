Российские коммунисты провели сегодня протестное мероприятие в центре Москвы

Несмотря на то, что они назвали его встречей депутатов с избирателями, в полиции считают это несогласованной акцией. Руководитель столичного отделения КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на то, что подобный формат остался единственным для официального протеста.

Рашкин добавил, что партия не признает результаты выборов в столице и готовит соответствующие иски в суд.

Несколько десятков участников встречи с депутатами КПРФ прошли от Пушкинской площади к Кремлю. Полицейские не препятствовали им. В то же время сообщается, что одного из активистов задержали на входе на Красную площадь.