Российский президент назвал прошедшие думские выборы открытыми и полностью соответствующими закону. На встрече с лидерами партий, чьи представители были избраны в новый состав Нижней палаты, Владимир Путин говорил о значимости каждого парламентария.

Путин также призвал депутатов придерживаться максимально публичного стиля работы.