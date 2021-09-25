РКН потребовал от интернет-издания «Красноярск-онлайн» удалить новость о дефиците продуктов на севере региона

Роскомнадзор потребовал от интернет-издания «Красноярск-онлайн» удалить новость о дефиците продуктов на севере региона. В ведомстве настаивают, что эта информация неверная и создает угрозу общественной безопасности, говорится в письме надзорного органа. При этом достоверность информации подтверждена администрацией села Хатанга, подчеркивают в редакции, а видео с пустыми полками в местных магазинах выкладывал в интернете один из депутатов. Вскоре после публикации этой заметки к автору видеоролика пришла полиция. С него потребовали объяснительную по поводу выложенной записи.