РКН потребовал от интернет-издания «Красноярск-онлайн» удалить новость о дефиците продуктов на севере региона

Роскомнадзор потребовал от интернет-издания «Красноярск-онлайн» удалить новость о дефиците продуктов на севере региона. В ведомстве настаивают, что эта информация неверная и создает угрозу общественной безопасности, говорится в письме надзорного органа. При этом достоверность информации подтверждена администрацией села Хатанга, подчеркивают в редакции, а видео с пустыми полками в местных магазинах выкладывал в интернете один из депутатов. Вскоре после публикации этой заметки к автору видеоролика пришла полиция. С него потребовали объяснительную по поводу выложенной записи.
2021-09-25T16:34:22+03:00
2021-09-25T16:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 25 сентября 2021
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