По меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Сомали

Теракт произошел у президентского дворца в Могадишо, когда полицейские остановили машину для проверки. Ответственность взяли на себя боевики одной из террористических группировок, которая в недавнем прошлом контролировала большую территорию страны, в том числе столицу Могадишо. В Сомали уже более тридцати лет не стихает гражданская война. В результате страна разделена на несколько регионов, каждый из которых провозгласил себя независимым государством.
2021-09-25T16:34:01+03:00
2021-09-25T16:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 25 сентября 2021
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