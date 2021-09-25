По меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Сомали

Теракт произошел у президентского дворца в Могадишо, когда полицейские остановили машину для проверки. Ответственность взяли на себя боевики одной из террористических группировок, которая в недавнем прошлом контролировала большую территорию страны, в том числе столицу Могадишо. В Сомали уже более тридцати лет не стихает гражданская война. В результате страна разделена на несколько регионов, каждый из которых провозгласил себя независимым государством.