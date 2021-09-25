Немецкий телеканала ARD назвал ошибкой демонстрацию предварительных итогов парламентских выборов. Накануне вечером во время трансляции на канале пустили бегущую строку с результатами опросов на выходе с избирательных участков. Между тем сами выборы должны пройти только завтра. В редакции ARD пояснили, что система проходила тестирование в преддверие голосования. Там уже попросили прощения за случившееся. Согласно результатам, которые были представлены в тестовом показе, с небольшим отрывом от правящего блока ХДС-ХСС лидируют социал-демократы.