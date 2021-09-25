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16:32, 25 сентября 2021

Немецкий телеканала ARD назвал ошибкой демонстрацию предварительных итогов парламентских выборов

Немецкий телеканала ARD назвал ошибкой демонстрацию предварительных итогов парламентских выборов. Накануне вечером во время трансляции на канале пустили бегущую строку с результатами опросов на выходе с избирательных участков. Между тем сами выборы должны пройти только завтра. В редакции ARD пояснили, что система проходила тестирование в преддверие голосования. Там уже попросили прощения за случившееся. Согласно результатам, которые были представлены в тестовом показе, с небольшим отрывом от правящего блока ХДС-ХСС лидируют социал-демократы.


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