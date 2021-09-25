Московская полиция, как говорят в КПРФ, задержала около 60 активистов партии в течение суток перед сегодняшней акцией

Московская полиция, как говорят в КПРФ, задержала около шестидесяти активистов партии в течение суток перед сегодняшним мероприятием в центре столицы. Среди них в том числе депутаты мосгордумы и кандидаты в депутаты Госдумы, рассказали в руководстве компартии телеканалу «Дождь». Большую часть задержанных, как сообщали ранее в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», спустя несколько часов освободили из отделов полиции, но несколько человек оставили на ночь в ожидании суда. На Пушкинской площади в Москве сегодня прошла акция КПРФ в формате встречи депутатов с избирателями. В полиции сказали, что считают это мероприятие несогласованным. На нем, по данным силовиков, присутствовало порядка четырехсот человек, в том числе журналистов. В руководстве компартии настаивают, что встречи с избирателями проводятся на законных основаниях. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.