Владимир Путин объявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. На встрече с лидерами партий, которые преодолели проходной барьер, президент подчеркнул, что голосование также состоялось при высокой явке. Кроме того, добавил глава государства, впервые после выборов 1999 года в Думе появится пятая партия. Роль Нижней палаты, по мнению Путина, только возросла, и потому депутатов ждет напряжённая повседневная работа.
2021-09-25T16:31:00+03:00
2021-09-25T16:31:07+03:00
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16:31, 25 сентября 2021
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