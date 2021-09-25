Владимир Путин объявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. На встрече с лидерами партий, которые преодолели проходной барьер, президент подчеркнул, что голосование также состоялось при высокой явке. Кроме того, добавил глава государства, впервые после выборов 1999 года в Думе появится пятая партия. Роль Нижней палаты, по мнению Путина, только возросла, и потому депутатов ждет напряжённая повседневная работа.