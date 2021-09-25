Президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган заявил, что собирается закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400 несмотря на давление США.

«Я всё объяснил президенту Байдену. Мы собрались приобрести самолеты F-35 и заплатили почти 1,5 миллиарда долларов, но в итоге так и не получили F-35. Мы попросили продать нам зенитный ракетный комплекс Patriot, но и их нам не дали. Вы не даете мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Только мы можем принимать такие решения».

Контракт между Россией и Турцией на поставку С-400 был заключён в 2017 году. Решение Анкары резко раскритиковали в Вашингтоне.