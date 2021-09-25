Участники протестов в Судане утверждают, что перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт города Порт-Судан

Это второй по размеру населенный пункт восточноафриканского государства. Ранее жители востока Судана перекрыли дорогу между столицей Хартумом и портом на берегу Красного моря. Местная пресса пишет о том, что протесты в восточных регионах проходят из-за падения уровня жизни населения и нехватки базовых услуг, в том числе в области здравоохранения и образования.