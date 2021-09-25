В столичном супермаркете мужчина в женской одежде с топором в руках напал на покупателей

Двое пострадали.

Нападавший, как сообщают в полиции, уже задержан. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Судя по видеокадрам с камер наблюдения, которые уже попали в социальные сети, мужчина в женском платье зашел в магазин «Магнит» и на входе не поделил продуктовую тележку с еще двумя покупателями. В результате он достал из своей сумки топор и сначала ударил им одного посетителя, а затем и второго. В МВД подчеркнули, что пострадавшие живы и доставлены в больницу. Вместе с тем не ясно, где в момент конфликта была охрана магазина.

Полиция не называет имя задержанного, однако в телеграмм-каналах утверждают, что его зовут Дмитрий Соренков. А конфликт начался из-за того, что покупатели начали оскорблять его внешний вид. В свою очередь агентства со ссылкой на источники утверждают, что 48-летний нападавший уже долгое время состоит на учете в психоневрологическом диспансере. А в платье он был потому, что считает себя женщиной.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что в ближайшее время злоумышленника отправят на экспертизу, которая установит степень его вменяемости.