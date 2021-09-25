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16:03, 25 сентября 2021

МВД насчитало не более 400 человек на встрече депутатов КПРФ с избирателями в центре Москвы

МВД насчитало не более четырехсот человек на встрече депутатов КПРФ с избирателями в центре Москвы. Это включая различных журналистов и блогеров, которые присутствовали на мероприятии, добавили в столичном управлении ведомства. Акция закончилась больше часа назад, однако некоторые участники еще остаются на Пушкинской площади.

Как передает с места событий корреспондент «Эха Москвы», полицейские продолжают оставаться по периметру площади. При этом осталось меньше половины от тех, кто изначально пришёл на сход. Некоторые лозунги уже напоминают не митинг коммунистов, а митинг сторонников Навального.

В самой компартии сказали телеканалу «Дождь», что перед этим протестным мероприятием в Москве полиция задержала в общей сложности 60 сторонников коммунистов, в том числе депутатов мосгордумы и кандидатов в депутаты Госдумы. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом. 


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