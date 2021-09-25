Грабители вернули награды, которые похитили две недели назад у олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной. При этом они положили записку с извинениями, а вместе с медалями оставили коробку конфет, рассказал газете «Комсомольская правда» источник в полиции. Сумку с медалями передавали не лично в руки, а оставили у въезда в элитный подмосковный поселок, где живет сама спортсменка. Она добавила, что сейчас идет следствие и пока она ничего не получила. Вместе с медалями грабители украли также украшения.