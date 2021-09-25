Грабители вернули награды, которые похитили две недели назад у олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной. При этом они положили записку с извинениями, а вместе с медалями оставили коробку конфет, рассказал газете «Комсомольская правда» источник в полиции. Сумку с медалями передавали не лично в руки, а оставили у въезда в элитный подмосковный поселок, где живет сама спортсменка. Она добавила, что сейчас идет следствие и пока она ничего не получила. Вместе с медалями грабители украли также украшения.
2021-09-25T15:37:48+03:00
2021-09-25T15:59:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 25 сентября 2021
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