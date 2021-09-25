Больше сорока человек пострадали в ходе массовых гуляний в Барселоне. Там проходит один из популярных фестивалей Ла Мерсе. Как пишет местная газета Dia ria, всего в ночь на субботу было совершено больше десятка вооруженных нападений. Задержаны двадцать человек. Неизвестные подожгли два автомобиля гражданской гвардии. Сообщалось о давках и столкновениях в центре каталонской столицы. Полиция разогнала собравшихся только к пяти утра. Ла Мерсе традиционно проходит в Барселоне в конце сентября и длится несколько дней.