Больше сорока человек пострадали в ходе массовых гуляний в Барселоне. Там проходит один из популярных фестивалей Ла Мерсе. Как пишет местная газета Dia ria, всего в ночь на субботу было совершено больше десятка вооруженных нападений. Задержаны двадцать человек. Неизвестные подожгли два автомобиля гражданской гвардии. Сообщалось о давках и столкновениях в центре каталонской столицы. Полиция разогнала собравшихся только к пяти утра. Ла Мерсе традиционно проходит в Барселоне в конце сентября и длится несколько дней.
2021-09-25T15:37:27+03:00
2021-09-25T15:37:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 25 сентября 2021
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