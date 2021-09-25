Москва, как пишет «КоммерсантЪ» в ближайшее время может выдать визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд

Москва, как пишет газета «Коммерсантъ» в ближайшее время может выдать визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. Ранее Кремль внес ее в черный список ответ на санкции против российских чиновников. По словам источника издания, в обмен на снятие ограничений в отношении Нуланд Москва рассчитывает на ответный жест и ждет от Вашингтона выдачи виз своим дипломатам, которым ранее в них отказали. По предварительным данным, визит американского дипломата, которая считается экспертом по постсоветскому пространству, может состояться уже в следующем месяце.
2021-09-25T15:37:05+03:00
2021-09-25T15:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 25 сентября 2021
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